Gelecek ve DEVA Partisi Birleşme Müzakerelerinde - Son Dakika
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Gelecek ve DEVA Partisi Birleşme Müzakerelerinde

Gelecek ve DEVA Partisi Birleşme Müzakerelerinde

Gelecek ve DEVA Partisi liderleri, birleşme sürecini 1 Ekim'e kadar netleştirmeyi amaçlıyor.

24.09.2024 17:55
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Haber: DİLAN KUTLU

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın görüşmeleriyle iki partinin birleşme müzakereleri sürerken, sürecin Meclis'in açılacağı 1 Ekim tarihine kadar netleştirilmesi bekleniyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 19 Elül'de ilk görüşmenin ardından dün ikinci görüşmesini gerçekleştirdi. Davutoğlu ve Babacan görüşmesinin ardından bugün her iki partinin yetkili kurulları parti genel merkezlerinde durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı. Partilerin yetkili kurullarında yapılacak değerlendirme sonucunda Babacan ve Davutoğlu'nun yeniden bir araya geleceği belirtiliyor.

Parti kurmayları, Meclis'in yeni yasama yılına başlayacağı 1 Ekim'den durumun netleşmesini beklediklerini ifade ederken, 'iki partiyle Meclis'te güçlü bir grup mu yoksa üçüncü bir çatı partisini davet etmek mi' konularında henüz karar verilmediği belirtiliyor. Sadece Meclis çatısı altında parti grubu kurmak değil organik bir birleşme istendiği de ifade ediliyor.

"Muhafazakar, sağ seçmen yeni bir arayışta"

Gelecek Partisi'nin, 14 Mayıs Genel Seçimleri sonrasında birleşme talebiyle DEVA Partisi'nde görüşmeler gerçekleştirdiği, her iki partiden üçer parti yöneticisinin yer aldığı heyetlerin bir süredir görüşmelelerini yürüttüğü belirtilirken, birleşme isteği altındaki sebebin, "muhafazakar, sağ görüşe sahip seçmenin yeni bir adres arayışı içerisinde olması" değerlendirmesi yapılıyor.

"Saadet- Gelecek arasındaki hukuku korumakla mükellefiz"

Gelecek Partililer, halihazırda Saadet Partisi çatısı altında Meclis'te grupları olduğunu belirtirken, "Saadet- Gelecek arasındaki hukuku korumakla mükellef hissediyoruz kendimizi" diyor. Gelecek Partililer, bu görüşmelerin her aşamasında Saadet Partisi'ne bilgi aktardığını Saadet Partisi'nin de görüşmelere "Meclis çatısı altında grubu büyütme hususunda olumlu baktıklarını" belirtiyor.

Kaynak: ANKA

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