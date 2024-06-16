Gelibolu'da 18. Mekanize Piyade Tugayı'nda Bayramlaşma Töreni

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 2. Kolordu Komutanlığına bağlı 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Tugay Komutanı Piyade Kurmay Albay Mustafa Öztürk, tugay yerleşkesindeki tören alanında askerlerin Kurban Bayramı'nı kutlayarak tek tek bayramlaştı.
Nizamiyede görevli Mehmetçik de ailesiyle takım komutanı aracılığıyla telefonla görüşerek bayramlarını kutladı.
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