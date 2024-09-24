Gelinini Öldüren Baba: Dava Devam Ediyor

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde oğlunun ölümünden sorumlu tutarak tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla öldüren Satılmış Demir'in, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Demir ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı önceki celsede istenen dijital materyallere ilişkin raporun gelmediğini bildirdi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı maktule ait telefonun inceleme raporunun beklenilmesi talebinde bulundu.

Müşteki avukatı da sanığın tahrik indirimi almak için duruşmayı uzattığını savunarak, dijital materyallerin çözümünün davaya bir katkı sağlamayacağını aksine süreci uzatacağını ve merhumun hatırasına saygısızlık yapılacağını öne sürdü.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dijital materyallere ilişkin raporun beklenilmesi ve bu aşamada adli kontrol tedbirleri yetersiz kalacağından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının talebini kabul ederek sanık Demir'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşmaya 13 Kasım'da devam edilecek.

İddianameden

İddianameye göre, maktulün eşi Yusuf Demir, 21 Aralık 2023'de intihar etti. Derya Demir, kayınpederi Satılmış Demir tarafından oğlunun ölümünden sorumlu tutulup, 28 Aralık 2023'te tabancayla vurularak öldürüldü.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Satılmış Demir, Altındağ ilçesindeki evinde ruhsatsız silahıyla gelinini öldürdüğünü ifade etti.

Demir'in "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.