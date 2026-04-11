Gemlik'te Kadın Cinayeti: Kızı Serbest, Erkek Arkadaşı Tutuklandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik'te Kadın Cinayeti: Kızı Serbest, Erkek Arkadaşı Tutuklandı

11.04.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

65 yaşındaki Fatma Ekinci'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesi sonrası kızı serbest bırakıldı, erkek arkadaşı tutuklandı.

İlçede ikamet eden 65 yaşındaki Fatma Ekinci'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ekinci'nin kızı ile sevgilisi E.B'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.B. tutuklandı, kadının kızı ise serbest bırakıldı.

Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki evinde ikamet eden Fatma Ekinci, dün eşi Nihat Ekinci'nin namaza gitmesinin ardından yakınları tarafından bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekinci, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 20:48:44. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.