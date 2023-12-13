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Gemlik'te zeytinlikte cinayet şüphelisi teslim oldu - Son Dakika
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Gemlik'te zeytinlikte cinayet şüphelisi teslim oldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, zeytinlik alanda bir kişiyi silahla öldüren şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli, tutuklandı.

Gemlik\'te zeytinlikte cinayet şüphelisi teslim oldu
13.12.2023 - 21:05,
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, önceki gün zeytinlik alanda bir kişiyi silahla öldüren ve olay yerinden kaçan şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

İlçeye bağlı Umurbey Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, Sinan Şap'ı (33) 11 Aralık'ta silahla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüpheli Erhun Marangoz (56), bugün Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Marangoz'un ifadesinde, işçileriyle zeytin topladığını, tarlasının aşağısında bulunan zeytinlikteki bazı kişilerin küfürlü konuşmalarından rahatsız olması üzerine "Küfürlü konuşmayın, yevmiyecilerin içinde kadınlar da var" diyerek uyarı yaptığını ve o kişiler tarafından darbedildiğini, işçileri bıraktıktan sonra tekrar tarlaya geldiğinde aynı kişilerle karşılaştığını ve çıkan tartışmada Şap'ı silahla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Hisarcık, Gemlik, Bursa, Tutuklama, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemlik'te zeytinlikte cinayet şüphelisi teslim oldu - Son Dakika
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