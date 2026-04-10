Genç Hasta, Doktoruna Teşekkür İçin CİMER'i Kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Hasta, Doktoruna Teşekkür İçin CİMER'i Kullandı

10.04.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de akciğer yetmezliği tedavisi gören 21 yaşındaki Nuran Şimşek, kendisiyle ilgilenen doktoruna minnettarlığını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden iletti. Bu anlamlı mesaj, sağlık çalışanlarının özverisini vurgularken, CİMER'in sadece şikayet değil teşekkür için de kullanılabileceğini gösterdi.

Rize'de öğrenim görürken rahatsızlanarak akciğer yetmezliği teşhisi konan 21 yaşındaki Nuran Şimşek, tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen doktoruna teşekkür etmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni (CİMER) kullandı. Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Neslihan Özçelik'e duyduğu minnettarlığı samimi ifadelerle aktardı ve 'İyi ki varsınız' diyerek teşekkür etti.

Doç. Dr. Neslihan Özçelik, bu teşekkür mesajını alınca büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadığını belirterek, böyle geri dönüşlerin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Olay, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının vatandaşlar nezdinde nasıl karşılık bulduğunu gösterirken, CİMER'in yalnızca şikayet değil teşekkür için de kullanılabileceğine dikkat çekti.

Özçelik ayrıca, organ bağışının önemine değinerek, akciğer nakli bekleyen hastaların yaşam süresini artırmak için bağışın gerekliliğini vurguladı. Nuran Şimşek ise, hayatta olumsuzluklar kadar güzel şeylerin de dile getirilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, teşekkür etmenin doktorlara motivasyon verebileceğini söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Hastane, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Hasta, Doktoruna Teşekkür İçin CİMER'i Kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:52:29. #7.13#
SON DAKİKA: Genç Hasta, Doktoruna Teşekkür İçin CİMER'i Kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.