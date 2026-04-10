Genç Hasta, Doktoruna Teşekkür İçin CİMER'i Kullandı

Rize'de öğrenim görürken rahatsızlanarak akciğer yetmezliği teşhisi konan 21 yaşındaki Nuran Şimşek, tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen doktoruna teşekkür etmek için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ni (CİMER) kullandı. Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Neslihan Özçelik'e duyduğu minnettarlığı samimi ifadelerle aktardı ve 'İyi ki varsınız' diyerek teşekkür etti.

Doç. Dr. Neslihan Özçelik, bu teşekkür mesajını alınca büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadığını belirterek, böyle geri dönüşlerin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Olay, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının vatandaşlar nezdinde nasıl karşılık bulduğunu gösterirken, CİMER'in yalnızca şikayet değil teşekkür için de kullanılabileceğine dikkat çekti.

Özçelik ayrıca, organ bağışının önemine değinerek, akciğer nakli bekleyen hastaların yaşam süresini artırmak için bağışın gerekliliğini vurguladı. Nuran Şimşek ise, hayatta olumsuzluklar kadar güzel şeylerin de dile getirilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade ederek, teşekkür etmenin doktorlara motivasyon verebileceğini söyledi.