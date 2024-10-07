Genç Piyanist Bürkev'ten AKM Konseri

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Genç piyanist İlyun Bürkev, şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Pera Filarmoni Orkestrası ile 30 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

Konserde, Ludwig van Beethoven'ın "Prometheus üvertürü", Wolfgang Amadeus Mozar'ın "No 41 Jüpiter senfonisi" ve Charles-Camille Saint-Saens'in "2. Piyano Konçertosu" icra edilecek.

Bürkev, 19 Ekim'de ise Almanya'nın Passau şehrinde klasik müzik alanında yetenekli gençlerin davet edildiği "Young Classic Europe" festivalinde solo resital verecek.

Genç sanatçı, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarında Prof. Burcu Aktaş Urgun ile devam etti. Devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesinde Prof. Pavel Gililov'dan eğitim alan Bürkev, ilk uluslararası başarısını 10 yaşında kazandı.

Önceki sezon Bonn Klasik Filarmoni eşliğinde Berlin Konzerthaus'tan başlayan 11 konserlik Almanya turnesini başarıyla tamamlayan 15 yaşındaki Bürkev'in "Yağmur Ormanı V" (Varyasyon 3) adlı sergiden ilhamla bestelediği "The Wind" isimli bir eseri de bulunuyor.