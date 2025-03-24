Gençlerden Polisle Gerilim: Beşiktaş'ta Eylem - Son Dakika
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Gençlerden Polisle Gerilim: Beşiktaş'ta Eylem

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İstanbul'da gençler, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için yürüyüş yaptı.

24.03.2025 22:34
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(İSTANBUL) Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlan operasyonlar, baskınlar ve gençlere yönelik politikaları protesto etmek isteyen gençlerden bazıları Beşiktaş'tan Saraçhane'ye doğru devam eden yürüyüş sırasında Galata Köprüsü üzerinde bir süre oturma eylemi yapmak istedi. Ancak polis barikatı ve müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

Aralarında İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Galatasaray, Mimar Sinan, Medipol üniversitelerinin de bulunduğu üniversitelerden gençler saat 17.00 sıralarında Beşiktaş'ta buluştu. Andımızı okuyarak "AKP'den hesabı gençler soracak", "AKP gidecek biz geleceğiz", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" ve "Faşizme karşı omuz omuza" şeklinde sloganları atan gençler açıklamalar yaptı.

Kendilerinin marjinalleştirilmeye çalışıldığını, küçük görüldüklerini belirten gençler "Bizim derdimiz AKP ile. Bizler AKP'ye karşı bir aradayız" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in politikalarının emekçileri sefalete sürüklediğini, gericiliğin yurt genelinde kol gezdiğini vurgulayan gençler, "Haklı olduğumuzu biliyoruz, dimdik ayaktayız... Halkın direnişine tüm varlığımızla can olacağız" diye konuştular.

Beşiktaş'tan Kabataş'a sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen gençler bir süre sonra Taksim'e yönelmek istedi. Ancak polislerle yapılan müzakere edildi. O anlarda da polis Taksim yönüne giden caddelere barikat kurdu. Yürüyüşe Meclisi Mebusan Caddesi üzerinden devam eden gençlerin bir bölümü Saraçhane'ye giderken bir bölümü Galata Köprüsü üzerinde oturma eylemi yaptı. Bu sırada polis yolun açılması konusunda uyarılarda bulundu. Bir süre sonra da bazı gençlere polis müdahale etti.

Köprü bir süre sonra trafiğe açılırken bölgede polisin geniş çaplı önlemi devam etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gençlerden Polisle Gerilim: Beşiktaş'ta Eylem - Son Dakika

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