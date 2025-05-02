Gençlere Destek Başvurusu 100 Bini Aştı - Son Dakika
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Gençlere Destek Başvurusu 100 Bini Aştı

Gençlere Destek Başvurusu 100 Bini Aştı

Aile Bakanı Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayısının 100 bini aştığını duyurdu.

02.05.2025 18:40
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı. 100 bin 142 gencimiz bu desteğe başvurdu" dedi.

Bakan Göktaş, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi, Sarıkaya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi'nin Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. İl Müdürlüğü binasında düzenlenen törende konuşan Göktaş, insanı önceleyen, hayatlara dokunan, yarınlara umut olan kıymetli hizmetleri Yozgat'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yeni hizmet binalarının kente hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Göktaş, sosyal politikaların bir ülkenin sadece bugünü için değil, yarını için de teminatı olduğunu vurgulayarak, "Bir kadının kendi geleceğinde söz sahibi olması, adil politikalarla gerçekleşebilir. Yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın hayata tam ve aktif bir katılım sağlaması kapsayıcı uygulamalarla sağlanabilir. İşte bu vizyon doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde reformlar hayata geçirdik. Aileyi merkeze alan bir bakış açısıyla, toplumun tüm kesimlerine ulaşan kuşatıcı hizmet modelleri oluşturduk. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizin temel unsurlarından biri; hiçbir vatandaşımızı geride bırakmamaktır. Her bireyin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini sağlayan güçlü bir sosyal devleti inşa etmektir. Bu anlayışla hizmetlerimizi, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

'AİLELERİMİZİN, GENÇLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ'

'2025 Aile Yılı' ile birlikte aile kurumunu her yönüyle destekleyen, değerlerini koruyan, karşılaştığı riskleri bertaraf eden yeni politikalar ve hizmetler hayata geçirdiklerini işaret eden Göktaş, "Diğer yandan gençlerimizin yuva kurmaları için verdiğimiz teşviklerimiz devam ediyor. Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayımız bugün itibarıyla 100 bini aştı. 100 bin 142 gencimiz bu desteğe başvurdu. Fondan yararlanan gençlerimize kredi ödemelerini yapıyoruz. Diğer taraftan özel sektörümüzün sunduğu özel indirimlerle yuva kurma süreçlerinde destek oluyoruz. Ailelerimizin, gençlerimizin her daim yanındayız. Biz, 'Aile Yılı'nı sadece bir yılın teması olarak değil, bir milletin geleceğine sahip çıkma kararlılığı olarak görüyoruz. Yozgat'ta attığımız bu adım da bu anlayışın bir ürünüdür" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki il protokol üyeleri, kurdele keserek tesislerin açılışını yaptı.

Kaynak: DHA

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