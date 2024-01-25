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Gençlerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Gençlerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri Paneli Düzenlendi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Toplum ve Medya Masası tarafından, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 'Gençlerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri' paneli düzenlendi. Panelde, gençlerin eğitim, istihdam, kültür ve sosyal yaşam gibi konulardaki beklentileri ve çözüm önerileri ele alındı.

Gençlerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri Paneli Düzenlendi
25.01.2024 - 19:43,  Güncelleme: 19:44
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Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Toplum ve Medya Masası tarafından, yerel yönetimlerin gençlerin ihtiyaçları kapsamında oluşturacakları politikalarına katkı sağlamak adına "Gençlerin Yerel Yönetimlerden Beklentileri" paneli düzenlendi.

SETA'dan yapılan açıklamada, çevrim içi olarak gerçekleştirilen panelde, gençlerin eğitim, istihdam, kültür ve sosyal yaşam gibi alanlarda yerel yönetimlerden neler bekledikleri, sorunlarının neler olduğu ve ne tür çözüm önerilerinin faydalı olacağı konularının ele alındığı belirtildi.

Panelde konuşan SETA Siyaset Masası Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, gençlerin her alanda olduğu gibi siyasette de sahiciliği önemsediklerini, büyük bir kısmının kendi içeresinde sosyalleştiklerini ve ailelerinin siyasal tercihlerine yakın bir yerde konumlandıklarını söyledi.

Miş, gençlerin aileleri gibi siyasete bakmadığını ve siyasi parti taraftarlığı yapmayarak oy verdikleri partiyi çok sert eleştirdiklerini belirtti.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdinç de yerel yönetimlerin gençlerde önemsemesi gereken durumun, gençlerin kendilerini güvende hissetmeleri olduğunu kaydederek, bunu sağlamak üzerine çalışılması ve bunun üzerine söylem geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Merve Akkuş Güvendi de kentsel alanın kadının fiziksel refahının yükseltilmesi ve bunun fiziksel mekanların yaşam kalitelerinin yükseltilmesiyle doğru orantılı olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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