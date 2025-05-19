İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla yürüyüş düzenlendi. 'Gençlerle Mustafa Kemal Yürüyüşü' adı altında düzenlenen yürüyüşe katılan binlerce kişi, Dolmabahçe Sarayı'ndan Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla 'Gençlerle Mustafa Kemal Yürüyüşü' düzenlendi. Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, ellerindeki Türk Bayrakları ve sloganlar eşliğinde Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Beşiktaş-Dolmabahçe arasındaki yolun Beşiktaş yönü trafiğe kapatıldı. Yürüyüş sonrasında Beşiktaş Meydanı'nda kurulan sahnede İBB Orkestrası ve Redd grubu konser verdi.