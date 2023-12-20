Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Guiseppe Cavo Dragone ile görüştü.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Guiseppe Cavo Dragone ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Oramiral Dragone için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.
Törenin ardından Gürak ve Dragone, Genelkurmay karargahında görüşmeye geçti.
Görüşmede, askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
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