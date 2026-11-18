Belçika'nın Gent kenti ile Hollanda'nın Terneuzen kenti arasında aralık ortasında hizmete girmesi planlanan doğrudan otobüs hattı, işletmeci şirketin İsrail bağlantısı nedeniyle tepkiye neden oldu.

Belçika'da Flaman kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, Gent Belediye Başkan Yardımcısı Joris Vandenbroucke, hattı işletecek Hollandalı EBS (Egged Bus Systems) şirketinin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi listesinde yer alan İsrailli Egged Group'un iştiraki olduğunu belirterek projeye tepki gösterdi.

Vandenbroucke, "BM'nin söz konusu İsrailli şirketi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlere hizmet sağlıyor ve bu faaliyetler insan hakları ile uluslararası hukukun ihlaliyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye alındı." ifadesini kullandı.

Flaman vergi mükelleflerinin böyle bir şirketin iştirakini finanse edip etmemesi gerektiğini sorgulayan Vandenbroucke, projenin Flaman hükümetinin 15 Ekim'de belirlediği ve hükümetin kamu ihalelerinde insan hakları ve etik standartların gözetilmesini öngören "etik hükümlerle" de çelişebileceğini savundu.

Vandenbroucke, otobüs hattının mevcut planlamasının hükümetin insan hakları çerçevesi ve etik ilkeleriyle uyumlu olup olmadığının açıkça incelenmesini istedi.

Gent ile Terneuzen arasında kurulacak doğrudan otobüs hattının aralık ortasında faaliyete geçmesi planlanıyor.

İlk aşamada Flaman bölgesinde yalnızca Gent-Dampoort ve Zelzate'de durması öngörülen hattın, liman bölgesindeki şirketlere de hizmet verecek şekilde genişletilmesi talep ediliyor.