Gerald Asamoah, Ankara'da çocuklarla buluştu

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(ANKARA)- Almanya Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve EURO 2024 Resmi Elçisi Gerald Asamoah, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi'ni ziyaret etti.

Etkinliğe, Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, Almanya Dışişleri Bakanlığı Kültür ve Eğitim Politikaları Strateji ve Planlama Daire Başkanı Peter Kettner, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müsteşarı Björn Meusel de katıldı.

Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinesinde ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte efsane futbolcu Asamoah, merkezi gezerek çocuklara yönelik projelerle ilgili bilgi aldı. Futbolcu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara top ve imzalı tişört hediye etti.

Almanya Büyükelçiliği temsilcilerinin de katıldığı ziyarette, Asamoah'a çocukların yaptığı tablo hediye edildi.

Çocuklar ve Asamoah unutulmaz bir anı yaşadı

Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, "Alman Milli Takımının efsane futbolcusu Ankara'ya geldi. Asamoah Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'mizi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla çok güzel vakit geçirdi. Çocuklar ve Asamoah unutulmaz bir anı yaşadı" dedi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz da "EURO 2024 kapsamında Asamoah'ı merkezimizde misafir ettik. Çocuklarımıza hediyelerini takdim etti ve merkezimizde yaptığımız faaliyetlerimizi inceledi" diye konuştu.

Eğitim ve sosyal etkinlikler tek çatı altında

Merkez ile çocukların aileleri ile ilgili sorunların çözülmesi, eğitime yönlendirmesi, öğrencilerin eğitimlerine destek olunması, okul hayatını sekteye uğratan ekonomik nedenlerin aza indirilmesi ve çocuk istismarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Öğrencinin durumunun daha sağlıklı tespit edilebilmesi için hane ziyaretleri yapılıyor ve okullarındaki rehberlik servisleri ile iletişim kuruluyor. Öğrenciler merkezden, internet, bilgisayar, halk oyunları, matematik, resim, ahşap boyama, İngilizce gibi eğitim içerikli desteklerin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden de yararlanabiliyor.