Gercüş'te Mercimek Hasadı Eğlenceli Geçiyor

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kavurucu sıcaklara rağmen mercimek hasadını sürdüren çiftçiler, tarladaki yoğun mesaiyi oyun havaları eşliğinde tamamladı.

Yaklaşık 10 gün önce başlayan hasadın ardından tarlada kurumaya bırakılan mercimekler, gezer patozlarla tanesinden ve samanından ayrıştırılıyor. Bu yıl mevsim normallerinde seyreden yağışların verimi artırdığı belirtilirken, üreticiler artan rekolteye rağmen mercimek ve saman fiyatlarının düştüğünü ifade etti. Üreticilerden Rıdvan Korkut, yağışların etkisiyle verimin geçen yıla göre arttığını belirterek, "Mercimekler bu sene iyi olduğundan dolayı geçen seneye göre fiyatlar daha düşük ancak daha fazla ürün alabildik. Burada arkadaşlarımızla birlikte imece usulü çalışıyoruz. Sıcak havaya rağmen hem oynuyoruz hem de işimizi yapıyoruz. Hep beraber olduğumuz için bu zorlu süreç bize o kadar güç gelmiyor" dedi.

'İŞLERİMİZİ EĞLENCE İLE ÇALIŞMAYI BİR ARAYA GETİREREK YÜRÜTÜYORUZ'

Tarımda makineleşmenin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını anlatan Korkut, "İşlerimizi oyun havası eşliğinde, eğlence ile çalışmayı bir araya getirerek yürütüyoruz. Eskiden bu işler çok daha zahmetliydi; eşek ve atlarla topladığımız mercimekleri eve götürür, ayıklamak için büyük çaba sarf ederdik. Şimdi ise biçerdöver ve bıçaklarla toplanıyor. Kuruma süresinin ardından gezer patoz tarlaya giriyor. Bizler kuruyan ürünleri patoza veriyoruz; makine mercimeği bir tarafa, samanı diğer tarafa zahmetsizce ayırıyor. Teknolojinin gelişmesi işimizi çok rahatlattı" diye konuştu.

Hasat edilen mahsuller traktörlerle patoz makinelerine taşınırken, makineden geçen mercimeğin taneleri çuvallara dolduruluyor, geriye kalan saplar ise hayvancılıkta kullanılmak üzere saman haline getiriliyor.