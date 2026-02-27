Gerede'de Eğitime 1 Gün Ara

Bolu'nun Gerede ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Gerede Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda ilçe genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü bildirildi.
Bu nedenle bugün resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı da belirtildi.
