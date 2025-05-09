Germencik Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi: Çit İmalatı Kendi Kaynaklarıyla Yapılacak - Son Dakika
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Germencik Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi: Çit İmalatı Kendi Kaynaklarıyla Yapılacak

Germencik Belediyesi, kendi kendine yeten belediye modeli ve mutlak tasarruf politikası ile park ve bahçelerde kullanılacak çitleri artık kendi öz kaynaklarıyla imal etmeye başladı. Başkan Zencirci, mali düzenin korunması ve borçların azaltılması konusunda yaptıkları çalışmalara hız vereceklerini ifade etti.

09.05.2025 15:22  Güncelleme: 16:31
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(AYDIN) - Germencik Belediyesi mutlak tasarruf politikası ve kendi kendine yeten belediye modeliyle sürdürdüğü hizmet ve faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, park ve bahçelerde kullanılan çit imalatının da artık belediyenin öz kaynaklarıyla üretildiğini belirterek, tasarruf sağlamak ve mali düzeni korumak için küçük büyük demeden çalışmalara hız verildiğini ifade etti.

Germencik Belediyesi, mutlak tasarruf politikası ve kendi kendine yeten belediye modeliyle hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Zencirci, park ve bahçelerdeki çit imalatının artık belediye öz kaynaklarıyla yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bugüne belediyemizin borçlarını önemli ölçüde azalttık, kurduğumuz sürdürülebilir mali düzenle personel maaşlarının zamanımda ve eksiksiz ödenmesi, asli hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi, esnaflara olan ödemelerin aksamadan devam etmesini sağladık. İçtiğimiz bir bardak çayı bile hesap etmek zorundayız. Belediyelerimiz şu an halkımızın en büyük dayanağı, moral kaynağı ve motivasyonu durumundalar. O sebeple halkımızın bu hassasiyetinin farkındayız ve bu güvenlerini sürdürmek için yoğun bir çalışma takvimiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çit üretimine başladık. 1 kuruş dahi olsa bu konuda en azından kendi işimizi kendimiz çözmeye başladık. İmkan dahilinde olabildiğince tüm hizmet ve faaliyetlerimizi bu kendi kendine yeten modele dönüştürmeyi dolayısıyla halkımızın bize emanet ettiği belediyeyi ve bütçeyi koruyacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Germencik, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik Belediyesi'nden Tasarruf Hamlesi: Çit İmalatı Kendi Kaynaklarıyla Yapılacak - Son Dakika

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