Gezi Davasında Beraat Kararı

Güncel

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi eylemleriyle ilgili Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin haklarında verilen 18'er yıl hapis cezasını bozmasının ardından Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin yargılandığı davada beraat kararı verdi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haklarında verilen 18'er yıl hapis cezası kararının bozulmasının ardından tahliye edilerek yeniden yargılanan Taksim Dayanışması üyesi mimar Mücella Yapıcı, iktisatçı Yiğit Ali Ekmekçi ve akademisyen Ali Hakan Altınay'la ilgili yargılamaya devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

Açıklamaların ardından kararını açıklayan Mahkeme, Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ali Hakan Altınay'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan "her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil elde edilemediği" gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.