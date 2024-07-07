Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya geldi

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, ilçe ve belde belediye başkanları ile bir araya geldiği toplantıda, "Hangi partili olursa olsun tüm belediye başkanları ile ortak çalışmaya hazırız. Masaya katılımı, Giresun'umuzun gelişimi ve ortak aklın önemi için artırmak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Köse, Çanakçı, Görele, Eynesil, Tirebolu, Çavuşlu ve Soğukpınar Belediye Başkanları ve Espiye Belediye Başkan Vekili ile toplantı yaptı. Köse, burada yaptığı konuşmada, Giresun'un en önemli hizmetlere layık olduğunu belirterek, "Hangi partili olursa olsun tüm belediye başkanları ile ortak çalışmaya hazırız. Hepimizin ortak paydası şehrimizin gelişimi ve kalkınması. İlçe ve belde belediye başkanlarımızı bu akşamki programımıza davet ederek, hem sıcak ilişkiler kurmayı hem de önerilerini dinlemek istedik. Kendilerini ağırlamaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

Bu toplantıları her ay düzenlemeyi planladıklarını kaydeden Köse, şunları söyledi:

"Herkesle masaya oturmaya hazırım demiştim. Bugün farklı siyasi görüşlere sahip belediye başkanları aynı masada buluştu. Masaya katılımı Giresun'umuzun gelişimi ve ortak aklın önemi için artırmak istiyoruz. Her zaman söylemiştim, önce birbirimizi seveceğiz. Siyaseti herkes kendi partisinde zaten yapar. Bir dahaki davetlerde daha çok katılım bekliyoruz."