Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yeniyol'da Esnafı Ziyaret Etti

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Yeniyol'da esnafı ziyaret ederek, onların taleplerini birebir dinledi.

Başkan Köse, Yeniyol esnafı ile bir araya geldi. Ziyaretine 'hayırlı işler' ve 'bol kazançlar' dileyerek başlayan Başkan Köse, sorunları dinledi ve çözüm önerileri sundu.

Başkan Köse, ziyaretleriyle yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı, esnafla doğrudan iletişim kurarak sorunların çözümüne katkı sunmak istediklerini söyledi.

Köse, "Halkın içinden gelen birisi olarak halkın içinde olmayı seviyorum. Aylardır sahada esnafımızın ve halkın taleplerini dinliyorum. Bundan sonrad a sahada olmaya devam edeceğim. Vatandaşlarımızın fikir ve önerileri benim için büyük önem taşıyor. Söz verdiğimiz gibi halkçı belediyecilik anlayışıyla şehrimizi hep birlikte ortak akılla yönetip kalkındıracağız. Tüm hemşehrilerimin ilgisine teşekkür ediyorum" dedi.