Başkan Köse, Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Köse, Öğrencileri Ziyaret Etti

12.03.2026 10:53  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, geçtiğimiz günlerde kendisini makamında ziyaret eden Yeşilgiresun İlkokulu öğrencilerine iadeiziyarette bulundu. Okulda öğrencilerle yerel yönetimler üzerine sohbet eden Köse, "Çocuklarımızın şehirlerine duyarlı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimiz" dedi.

(GİRESUN) – Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, geçtiğimiz günlerde kendisini makamında ziyaret eden Yeşilgiresun İlkokulu öğrencilerine iadeiziyarette bulundu. Okulda öğrencilerle yerel yönetimler üzerine sohbet eden Köse, "Çocuklarımızın şehirlerine duyarlı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimiz" dedi.

Geçen hafta makamında ağırladığı Yeşilgiresun İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerinin davetini geri çevirmeyen Başkan Köse, okula giderek öğrencilerle sınıflarında buluştu.

Yerel yönetimler dersini bizzat anlattı

Ziyaret kapsamında 3/A ve 3/K sınıflarına konuk olan Belediye Başkanı Köse, öğrencilerin ders müfredatında yer alan "yerel yönetimler" konusu üzerine interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Belediye başkanının görevlerinden atık yönetimine, park yapımından sosyal projelere kadar öğrencilerin merak ettiği tüm soruları yanıtlayan Köse, çocukların çevrelerine karşı gösterdikleri duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Onlarla vakit geçirmek büyük keyifti"

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fuat Köse, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta belediyemizde ağırladığımız öğrencilerimiz beni sınıflarına davet etmişti. Ben de sözümü tutarak bugün hem 3/A hem de 3/K sınıfını ziyaret ettim. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin merak ettikleri tüm konuları birlikte konuşma fırsatı bulduk. Onların enerjisi ve şehre dair fikirleri bizlere güç veriyor. İlgi ve misafirperverlikleri için okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Ziyaretin sonunda öğrenciler, kendilerini kırmayarak okullarına gelen Başkan Köse'ye teşekkür ederken; Köse de çocuklara eğitim hayatlarında başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fuat Köse, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Köse, Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:29:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan Köse, Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.