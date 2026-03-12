Başkan Köse, Öğrencileri Ziyaret Etti

(GİRESUN) – Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, geçtiğimiz günlerde kendisini makamında ziyaret eden Yeşilgiresun İlkokulu öğrencilerine iadeiziyarette bulundu. Okulda öğrencilerle yerel yönetimler üzerine sohbet eden Köse, "Çocuklarımızın şehirlerine duyarlı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimiz" dedi.

Geçen hafta makamında ağırladığı Yeşilgiresun İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerinin davetini geri çevirmeyen Başkan Köse, okula giderek öğrencilerle sınıflarında buluştu.

Yerel yönetimler dersini bizzat anlattı

Ziyaret kapsamında 3/A ve 3/K sınıflarına konuk olan Belediye Başkanı Köse, öğrencilerin ders müfredatında yer alan "yerel yönetimler" konusu üzerine interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Belediye başkanının görevlerinden atık yönetimine, park yapımından sosyal projelere kadar öğrencilerin merak ettiği tüm soruları yanıtlayan Köse, çocukların çevrelerine karşı gösterdikleri duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Onlarla vakit geçirmek büyük keyifti"

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Fuat Köse, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta belediyemizde ağırladığımız öğrencilerimiz beni sınıflarına davet etmişti. Ben de sözümü tutarak bugün hem 3/A hem de 3/K sınıfını ziyaret ettim. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin merak ettikleri tüm konuları birlikte konuşma fırsatı bulduk. Onların enerjisi ve şehre dair fikirleri bizlere güç veriyor. İlgi ve misafirperverlikleri için okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Ziyaretin sonunda öğrenciler, kendilerini kırmayarak okullarına gelen Başkan Köse'ye teşekkür ederken; Köse de çocuklara eğitim hayatlarında başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.