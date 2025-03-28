Giresun Belediyesi'nden Mezarlık Temizliği Bayram İçin Hazırlık

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayram ziyaretlerini daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yapabilmesi için sorumluluk sahasındaki Yeni Mezarlık, Samanlıkkıranı, Çaykara, Aydınlar, Küçükköy, Yalı, Erikliman, Kavaklar, Seldeğirmeni, Teyyaredüzü, Kayadibi ve Cumhuriyet Mahallesi mezarlıklarında geniş çaplı temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri ise yapılan işlemlerle birlikte vatandaşların hem bayramlarda hem de diğer zamanlarda mezarlıklara rahatça ulaşabilmesi ve ziyaretlerini huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmesini hedeflediklerini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşların mezarlıklarda çöplerini bırakmamalarını ve çevreye duyarlı olmaları konusunda da vatandaşlara çağrıda bulundu.