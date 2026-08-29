Giresun\'da Boğulma Tehlikesi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

GİRESUN'un Espiye ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren İran uyruklu 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla kurtulurken, akıntıda kaybolan A.R.S.N.'nin (26) cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Espiye ilçe sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren İran uyruklu 3 kişi, dalgalar nedeniyle suda boğulma tehlikesi geçirdi. 2 kişi, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, bir süre çırpınıp akıntıya kapılan A.R.S.N. ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerin çalışması sonucu A.R.S.N'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

3 GÜN DENİZE GİRME YASAĞI

Giresun Valiliği, resmi sanal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 3 gün boyunca denize girilmesine izin verilmeyeceği duyuruldu. Açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Ağustos'a kadar olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olmasının beklendiği, can güvenliğinin korunması amacıyla 3 gün boyunca il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.