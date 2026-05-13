Giresun'da Dal-Çık Projesi ihalesinin 15 Mayıs'ta yapılması planlanıyor

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dal-Çık Projesi'nin yapımına ilişkin ihalenin 15 Mayıs'ta yapılmasının planlandığını belirtti.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Liman geçişini kapsayan projenin yapım sürecinde ve sonrasında oluşabilecek su taşkınlarını engellemeye yönelik altyapı planlamalarının tamamlandığını belirtti.

Projenin, 15 Mayıs tarihinde ihaleye çıkacağını aktaran Elmas, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların hızla başlatılacağını ifade etti.

Şehir trafiğinin projeyle önemli ölçüde rahatlatacağını vurgulayan Elmas, sürecin her aşamasını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Elmas, sürece destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkürlerini iletti.