Giresun Belediye Başkanı Köse, Engelli Dernekleri ile İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Belediye Başkanı Köse, Engelli Dernekleri ile İftar Sofrasında Buluştu

11.03.2026 10:57  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, engelli dernekleri temsilcileri ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Köse, engelli bireylerin toplumun önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, belediyenin desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programında engelli dernekleri temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Köse, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Özel Sporcular Derneği, Engelsiz Yaşam Merkezi Derneği, Görme Engelliler Derneği ve Darıköy İlgi Bakım Merkezi'nden gelen misafirler ve vatandaşlar ile buluştu. Köse, program boyunca masaları gezerek misafirler ile sohbet etti, talep ve düşüncelerini dinledi.

Köse, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Köse, "Ramazanın bereketini, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu ve dayanışmanın en güzel örneklerini birlikte yaşadık. Gönüllerimizi ısıtan bu güzel akşamda bizlerle olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Vatandaşlarımızın memnuniyeti, ihtiyaçları ve mutluluğu bizim için her zaman önceliklidir. Her zaman yan yana, gönül gönüle olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Fuat Köse, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Köse, Engelli Dernekleri ile İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:07:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Başkanı Köse, Engelli Dernekleri ile İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.