Giresun Belediye Başkanı Köse, Engelli Dernekleri ile İftar Sofrasında Buluştu

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programında engelli dernekleri temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Köse, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Özel Sporcular Derneği, Engelsiz Yaşam Merkezi Derneği, Görme Engelliler Derneği ve Darıköy İlgi Bakım Merkezi'nden gelen misafirler ve vatandaşlar ile buluştu. Köse, program boyunca masaları gezerek misafirler ile sohbet etti, talep ve düşüncelerini dinledi.

Köse, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Köse, "Ramazanın bereketini, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu ve dayanışmanın en güzel örneklerini birlikte yaşadık. Gönüllerimizi ısıtan bu güzel akşamda bizlerle olan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Vatandaşlarımızın memnuniyeti, ihtiyaçları ve mutluluğu bizim için her zaman önceliklidir. Her zaman yan yana, gönül gönüle olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.