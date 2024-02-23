Giresun'da otomobil hırsızlığı şüphelilerinden biri tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da otomobil hırsızlığı şüphelilerinden biri tutuklandı

Giresun\'da otomobil hırsızlığı şüphelilerinden biri tutuklandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Tuğlacık köyünde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüphelilerden R.T. tutuklanırken, E.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

23.02.2024 15:21  Güncelleme: 15:25
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Tuğlacık köyünde 20 Şubat'ta iki otomobilin çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.T. ve R.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T. tutuklandı, E.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Giresun'da otomobil hırsızlığı şüphelilerinden biri tutuklandı - Son Dakika
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