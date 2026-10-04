Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 92,52 gram madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 92,52 gram madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun merkez ve Tirebolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 92,52 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 1 zanlı tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Tirebolu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, 92,52 gram sentetik uyuşturucu ve ???????bir hassas terazi ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen bir zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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