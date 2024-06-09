Giresun\'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 3'ü adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 2'si "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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