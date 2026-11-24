Giresun Eynesil'de ağaç keserken dereye düşen kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Öden beldesinde ağaç keserken dengesini kaybeden kişi dere yatağına düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi; AFAD'ın çıkardığı kişi Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde ağaç keserken dere yatağına düşen kişi yaralandı.
Öden beldesinde ağaç kesen O.M, dengesini kaybederek dere yatağına düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan O.M, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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