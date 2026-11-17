Giresun Güce'de atıl köy okulu kültürevi oluyor, düğün ve taziyelerde kullanılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Güce ilçesinde geçmişte köy okulu olarak kullanılan atıl bina, düğün ve taziye günlerinde hizmet verecek kültürevi oluyor. Muhtar İsmail Türedi, projeye destek veren Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.
Giresun'un Güce ilçesinde eski köy okulunu kültürevine dönüştürme çalışmalarına başlandı.
Giyimli Mahallesi Muhtarı İsmail Türedi, gazetecilere, geçmişte köy okulu olarak kullanılan binanın atıl kaldığını söyledi.
Eski okul binasını vatandaşların hizmetine sunmak amacıyla kültürevi projesi hazırladıklarını belirten Türedi, projeyle binanın düğün ve taziye günlerinde kullanılabileceğini kaydetti.
Türedi, projeye destek olan Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, iş insanları ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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