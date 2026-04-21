Giresun Valisi Koç, Yağlıdere\'yi ziyaret etti

Giresun Valisi Mustafa Koç, Yağlıdere ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Hükümet Konağını ziyaret eden Koç, Kaymakam Muhammed Taha Büyükserin ile görüştü.

İlçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Koç, kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Vali Koç, daha sonra Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaşı'ı makamında ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Koç, şehit piyade er Mehmet Cantürk'ün ailesiyle de evlerinde bir araya geldi.