Girit'te Orman Yangını: 2 Ölü
Girit Adası'ndaki orman yangınında 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 5 köy boşaltıldı.
Yunanistan'ın Girit Adası'nda çıkan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kathimerini gazetesinin haberinde, Girit Adası'ndaki şiddetli orman yangınında 2 kişinin öldüğü, Ada'daki 5 köy için tahliye emri çıkarıldığı belirtildi.
Yangının Girit'in Resmo (Rethymno???????) bölgesinde çıktığı aktarılırken, ölen kişilerin yangına müdahale eden itfaiyeciler olduğu kaydedildi.
Yunanistan İtfaiyesi yetkilileri, 4 yangın söndürme uçağının desteğiyle 110 itfaiyecinin bölgedeki yangına karadan müdahale ettiğini bildirdi.
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