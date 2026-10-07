Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 24'e çıktı - Son Dakika
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Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 24'e çıktı

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Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde yürütülen aramalarda bir kişinin daha cesedi bulundu. KKTC Başbakanlığı, ölü sayısının 24'e yükseldiğini, kayıp 4 kişinin aranmasına devam edildiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Girne açıklarında batan Filo Jet'te bir cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 24'e çıktı - Son Dakika
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