GİSİAD Antalya Şubesi'nin 1. Genel Kurulu'nda Cahit Urfan başkan seçildi - Son Dakika
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GİSİAD Antalya Şubesi'nin 1. Genel Kurulu'nda Cahit Urfan başkan seçildi

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GİSİAD Antalya Şubesi'nin 1. Genel Kurulu'nda başkanlık görevine Cahit Urfan getirildi. Kent merkezindeki otelde iş dünyasını bir araya getiren toplantıda Urfan'ın yönetiminde Emel Utku Tanrıöver, Hakan Evren, Gökhan Altun ve Gürbüz Yazıcı gibi isimler görev aldı.

Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) Antalya Şubesi'nin 1. Genel Kurulu'nda başkanlığa Cahit Urfan seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir otelde yapılan genel kurul, iş dünyasını bir araya getirdi.

Urfan'ın başkanlığındaki yönetimde Emel Utku Tanrıöver, Hakan Evren, Gökhan Altun, Gürbüz Yazıcı, Saadet Narin, Abdurrahman Akçay, Aydın Cengiz, Cafer Yüce, Gökay Gökkaya yer aldı.

Komisyon başkanlıklarında ise iş geliştirmede Mehmet Yenikaynak, dış politika ve savunma sanayide Abdullah Bulut, ekonomi ve finansta Safa Kaan Edis, basın ve medyada Ayşegül Ekmekçi, teknoloji komisyonunda Gökhan Çalbay, eğitim komisyonunda Efe Can Turan, kadın girişimciyi desteklemede Ekin Akçal, kültür ve tanıtımda Gülen İkizoğlu, kadın komisyonunda ise İlknur Gülümser Solmaz bulunuyor.

Denetim Kurulu Üyeleri de Fadime Doğan, Hüseyin Bahadır Acar, Orhan Kemal Alptekin, Alper Demir, İsmail Ulusoy, Mustafa Kılınç olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: GİSİAD Antalya Şubesi'nin 1. Genel Kurulu'nda Cahit Urfan başkan seçildi - Son Dakika
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