GKRY'de Yangın Riskine Karşı Kırmızı Kod Alarmı Verildi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Orman Bakanlığı, iç kesimlerde hava sıcaklığının 42 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini ve bu nedenle yangın riskine karşı salı günü için "kırmızı kod" alarmı verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 23 Temmuz Salı günü için ülkenin iç kesimlerinde hava sıcaklığının 42 derece, dağlık alanlarda ise 32 dereceye yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, orman yangını çıkma ve yayılma riski dolayısıyla "kırmızı kod" verildiği, uyarının gün içerinde 11.00-17.00 saatleri arasında geçerli olduğu kaydedildi.

Vatandaşlardan yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları istenilen açıklamada, ormanlık alanlarda ateş yakmanın da yasaklandığı ifade edildi.