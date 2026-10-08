GMKA ile ETO, Edremit Körfezi\'nde \'sağlıklı uzun yaşam\' için protokol imzaladı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde turizm paydaşlarının hizmet kalitesini artırmak ve bölgeyi "sağlıklı uzun yaşam" merkezine dönüştürmek amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ile Edremit Ticaret Odası (ETO) arasında protokol imzalandı.

GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin arasında imzalanan protokol kapsamında projenin koordinasyonunu ETO Genel Sekreteri Recep Akgün üstlenirken, hazırlık çalışmalarını odanın proje sorumlusu Emine Ceylan yürüttü.

Çetin ve Adıyaman, ETO'nun başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde birer konuşma yaptı.

GMKA finansmanıyla hayata geçirilen proje kapsamında, otel çalışanları ve yöneticileri başta olmak üzere bölgedeki tüm turizm paydaşlarına yönelik kapsamlı eğitim ve danışmanlık programı düzenlenecek. Otellerden restoranlara, acentelerden tur şirketlerine kadar geniş bir yelpazede ele alınacak çalışmalar doğrultusunda, TÜRSAB bünyesinde uzmanlık kazandırılacak eğitmenler aracılığıyla sektör paydaşlarına rehberlik edilecek.