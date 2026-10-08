GMKA ile ETO, Edremit Körfezi'nde 'sağlıklı uzun yaşam' için protokol imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GMKA ile ETO, Edremit Körfezi'nde 'sağlıklı uzun yaşam' için protokol imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GMKA ile ETO, Edremit Körfezi\'nde \'sağlıklı uzun yaşam\' için protokol imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit Körfezi'nde hizmet kalitesini artırmak ve bölgeyi 'sağlıklı uzun yaşam' merkezine dönüştürmek için GMKA ile ETO protokol imzaladı. GMKA finansmanlı projede otel çalışanları ve yöneticileri başta olmak üzere turizm paydaşlarına eğitim ve danışmanlık verilecek.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde turizm paydaşlarının hizmet kalitesini artırmak ve bölgeyi "sağlıklı uzun yaşam" merkezine dönüştürmek amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ile Edremit Ticaret Odası (ETO) arasında protokol imzalandı.

GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin arasında imzalanan protokol kapsamında projenin koordinasyonunu ETO Genel Sekreteri Recep Akgün üstlenirken, hazırlık çalışmalarını odanın proje sorumlusu Emine Ceylan yürüttü.

Çetin ve Adıyaman, ETO'nun başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde birer konuşma yaptı.

GMKA finansmanıyla hayata geçirilen proje kapsamında, otel çalışanları ve yöneticileri başta olmak üzere bölgedeki tüm turizm paydaşlarına yönelik kapsamlı eğitim ve danışmanlık programı düzenlenecek. Otellerden restoranlara, acentelerden tur şirketlerine kadar geniş bir yelpazede ele alınacak çalışmalar doğrultusunda, TÜRSAB bünyesinde uzmanlık kazandırılacak eğitmenler aracılığıyla sektör paydaşlarına rehberlik edilecek.

Kaynak: AA
Edremit KörfeziEkonomiTurizmGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı Öğretmen diye sınıfa girdi, gerçek ortaya çıkınca gözaltına alındı
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı
AK Partili Özlem Zengin’den ’fon krizi’ çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum AK Partili Özlem Zengin'den 'fon krizi' çağrısı: Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum
Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ’dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest
Bakan Bolat’tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır
09:45
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
09:41
Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
09:19
İstanbul’da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada
09:06
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
Ortaokul saldırganıyla ilgili korkunç iddia: Türkiye ve dünya benden haberdar olacak
09:00
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 10:10:13. #7.13#
SON DAKİKA: GMKA ile ETO, Edremit Körfezi'nde 'sağlıklı uzun yaşam' için protokol imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei