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Göçmen ve mülteci grupların toplumla diyaloğunu güçlendiren etkinlik - Son Dakika
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Göçmen ve mülteci grupların toplumla diyaloğunu güçlendiren etkinlik

Diyalog Projesi-İstanbul, Müze Gazhane'de gerçekleştirilecek. Etkinlikte savaş, ayrımcılık ve ekonomik nedenlerle Türkiye'ye göç eden sanatçılar hikayelerini anlatacak.

Göçmen ve mülteci grupların toplumla diyaloğunu güçlendiren etkinlik
15.12.2023 - 20:03,
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Göçmen ve mülteci grupların toplumla diyaloğunu güçlendirmeyi hedefleyen "Diyalog Projesi-İstanbul" etkinliği, Müze Gazhane'de gerçekleştirilecek.

Dialogue Project, Saye Kolektif, On The Sand, Gazhane Çevre Gönüllüleri ve Avrupa Birliği Sivil Düşün işbirliği ile hayata geçen projenin yönetmenliğini Safa Calis, yapımcılığını Kıvanç Sarıkuş, süpervizörlüğünü ise Bengü Gün üstleniyor.

Etkinlikte savaş, ayrımcılık ve ekonomik nedenlerle Türkiye'ye göç eden sanatçılar, hikayelerini anlatacak.

Belgesel tiyatro, ses enstalasyonu, görsel sanatlar ve canlı müziği bir arayan getiren disiplinler arası bir performans olarak hazırlanan projede, İranlı sanatçı Saghar Daeri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Enzo İkah, Ukraynalı Marina Nazarova ile İranlı Ali Bonyadi, hikayeleri Türkçe, İngilizce, Farsça, Ukraynaca, Rusça, Lingala ve Fransızca dillerinde seslendirecek.

Türkçe ve İngilizce üst yazılı sergilenecek performans, 21 Aralık saat 21.00'de Müze Gazhane T-Atölye'de izleyici ile buluşacak.

Kaynak: AA
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İstanbul, Göçmen, Son Dakika

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