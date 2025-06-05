(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gökçeada açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 12,61 kilometre derinlikte 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
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