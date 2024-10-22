Gökhan Günaydın: "Erdoğan Derhal, Devlet Bahçeli'nin Açıklamalarına Katılıp Katılmadığını Kamuoyu Önünde İfade Etmelidir"

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Günaydın, "Erdoğan derhal, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına katılıp katılmadığını kamuoyu önünde ifade etmelidir" ifadelerini kullandı.

Gökhan Günaydın, X hesabından, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grubunda konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" açıklamasını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Günaydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erdoğan derhal, Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına katılıp katılmadığını kamuoyu önünde ifade etmelidir. Bilinmelidir ki, demokrasi ve barış kapalı ve derin odalarda değil; ancak hukuksal zeminde, saydam süreçlerde, TBMM'nin siyasi zemininde ve toplumsal mutabakatla sağlanabilir."