Gökkuşağı Kafe, Tepebaşı’nda 15 yıldır hayatlara dokunuyor

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylerin mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla 13 Temmuz 2011 tarihinde hizmete açılan Gökkuşağı Kafe, kesintisiz hizmetle geride bıraktığı 15 yılı kutladı.

Gökkuşağı Kafe'de gerçekleştirilen 15'inci yıl buluşmasına, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra kafede eğitim aldıktan sonra çalışma hayatına katılan özel gereksinimli bireyler, kursiyerler, aileleri ve davetliler katıldı. Eğitimden istihdama uzanan başarı hikayelerinin bir araya geldiği buluşmada neşe, gurur ve duygu dolu anlar yaşandı.

BAŞKAN ATAÇ'A ÖZEL ŞARKI VE ŞİİR

Etkinlikte, Başkan Ataç için özel olarak bestelenen şarkı çalınırken, kursiyerlerden biri de Ataç için kaleme alınan şiiri seslendirdi. Başkan Ataç, özel gereksinimli bireylerin kendisine gösterdiği sevgi karşısında duygulandı.

Buluşmada ayrıca 15'inci yıl pastası kesildi. Kursiyerlerden birinin Başkan Ataç'ı dansa davet etmesiyle renkli ve samimi anlar yaşandı. Gökkuşağı Kafe'de eğitim aldıktan sonra çalışma hayatına atılan dört genç de Başkan Ataç'a hediye takdim ederek kendilerine sunulan imkanlar ve verilen destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Başkan Ataç, gençlerle tek tek ilgilenirken, onların çalışma hayatındaki başarılarından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

"BİRLİKTE YAPACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR"

Gökkuşağı Kafe'nin yalnızca bir eğitim merkezi olmadığını, özel gereksinimli bireylerin kendilerini geliştirebildikleri, üretime katıldıkları, özgüven kazandıkları ve geleceklerini kurabildikleri önemli bir yaşam alanı olduğunu söyleyen Başkan Ataç, Gökkuşağı Kafe'nin Türkiye'de özel gereksinimli bireylere kesintisiz olarak 15 yıldır hizmet veren öncü merkezlerden biri olduğuna dikkati çekerek, bu yönüyle çok değerli bir ilke imza atıldığını belirtti.

Ataç, özel gereksinimli bireylere seslenerek, "Sizleri çok seviyorum. Birlikte yapacak daha çok işimiz var. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanında aktif, üretken ve bağımsız bireyler olarak yer almalarını önemsediklerini vurgulayan Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak engelsiz bir yaşam için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

15 YILDIR HAYATLARA DOKUNUYOR

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın öncülüğünde, 13 Temmuz 2011'de hizmete açılan Gökkuşağı Kafe, 15 yıldır özel gereksinimli bireylerin mesleki gelişimlerini destekliyor ve onları çalışma hayatına hazırlıyor.

Gerçek bir kafe ortamında verilen uygulamalı eğitimlerle kursiyerler, servis hizmetleri, müşteri iletişimi, ekip çalışması, iş disiplini ve sorumluluk alma gibi konularda deneyim kazanıyor.

Eğitimlerini tamamlayan birçok özel gereksinimli birey, farklı kurum ve işletmelerde çalışma hayatına katılarak kendi başarı hikayelerini yazıyor. Yalnızca kursiyerlere değil, ailelerine de güç veren Gökkuşağı Kafe, geride bıraktığı 15 yılda dostlukların kurulduğu, özgüvenin büyüdüğü, umutların çoğaldığı ve engellerin birlikte aşıldığı örnek bir merkez haline geldi. Etkinlik, Başkan Ataç, özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin birlikte yemek yemesinin ardından sona erdi.