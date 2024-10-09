Google Çalışanlarından Nimbus Projesi Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Google Çalışanlarından Nimbus Projesi Protestosu

Google çalışanları, Nimbus Projesi'ne karşı baskı gördüklerini ve işten çıkarılma tehdidi yaşadıklarını açıkladı.

09.10.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google ile İsrail arasında imzalanan 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi'ne karşı çıkan ve Filistin'e desteklerini açıklayan şirketin bazı mevcut ve eski çalışanları, bu konuda baskı gördüklerini söyledi.

Projeye karşı çıkan eski ve işten çıkarılma endişesiyle isimlerinin açıklanması istemeyen mevcut Google çalışanları, proje hakkında İngiltere merkezli Middle East Eye internet sitesine konuştu.

Protestolara katıldığı gerekçesiyle işten çıkarılan yazılım mühendisi Zelda Montes, "Suç ortağı olmak istemedim ve bu, Google'ın bana karşı misilleme yapacağı ya da bana yönelik tacizin devam etmesine izin vereceği anlamına geliyorsa, öyle olsun istedim." dedi.

Montes, kendisiyle hemfikir çalışma arkadaşlarının da bulunduğunu ancak sonuçlarından endişe ettikleri için konuşmaktan çekindiklerini bildirdi.

YouTube'un "propaganda reklamları" yayımlamak için İsrail'den para almasına ilişkin endişelerin şirket yönetimi tarafından görmezden gelindiğini dile getiren Montes, şirket içi sohbet veya toplantılarda Nimbus Projesi'ne ilişkin soruların sorulması durumunda konunun bir şekilde geçiştirildiğini belirtti.

Montes, çalışanların, Google'ın dünya genelindeki ofislerinde kendileriyle benzer düşünen iş arkadaşlarıyla sanal bağlantı kurmak için şirket içi forum ve e-postaları kullandığını anlattı.

Bu forumların, firma içerisinde her şeyin organize edildiği araçlar olduğunu kaydeden Montes, kendilerinin de bunu Nimbus Projesi'ni tartışmak için kullandığını ifade etti.

"Moderatörler herhangi bir uyarı yapmadan yorumları hemen siliyor"

"Apartheid için Teknolojiye Hayır (No Tech for Apartheid)" isimli grubun üyelerinden şirket çalışanı Alex Cheung, proje hakkında farkındalık yaratmak için şirket içi e-posta başlıklarına katıldığını belirtti.

Cheung, "Ne zaman soykırım ya da apartheid kelimeleri geçse, moderatörler herhangi bir uyarıda bulunmadan yorumları hemen siliyor ya da insanların bu konuyla daha fazla ilgilenmesini önlemek için forumları kilitliyordu." dedi.

Yöneticilerin bu adımlarıyla kendilerinin "yok sayıldığını" ifade eden Cheung, Google içerisindeki "kültürü" eleştirdi.

Google'ın New York'taki ofisinde çalışan yazılım geliştiricisi Hasan da söz konusu mesaj panolarının kapatıldığını görmenin oldukça yaygın olduğunu dile getirdi.

Hasan, "Yöneticiler, moderatörlerin soykırım kelimesini içeride çok fazla kargaşaya neden olduğu için yasakladığını söyledi ama bu da bir başka gözdağı verme biçimi gibi geldi." diye konuştu.

Müslüman bir Google çalışanı, iş arkadaşlarını Filistin'i desteklemeye çağıran e-posta göndermesinden sonra yöneticilerinin kendisini dışladığını söyledi.

Çalışan, kendisine sözlü bir uyarı yapıldığını ve İnsan Kaynakları departmanı tarafından ceza belirtilmeden "daha fazla disiplin cezası" verilebileceği yönünde uyarıldığını aktardı.

Çalışanlar "işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini" söylüyor

Projeye karşı çıkanların Google tarafından baskıya maruz kaldığını aktaran çalışanlar, "işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini" ifade etti.

Gerçek ismini paylaşmak istemeyen ve kendisini "Clare" olarak tanıtan bir diğer Google çalışanı, şirketin, İsrail ile Ukrayna'daki duruma verdiği tepkinin de tezat oluşturduğunu kaydetti.

Ukrayna ile çok daha görünür bir dayanışmaya tanık olduğunu, bazı çalışanların destek için Ukrayna bayrağı astığını ve bağış toplandığını belirten Clare, şirket içindeki platformlarda bazı kişilerin isimlerinin yanında Filistin bayrağı olduğunu ancak Filistin'e verilen desteğin açıkça gösterilmemesi için yöneticilerin "tehditlerde" bulunduğunu öne sürdü.

Genel olarak, şirket içerisinde siyasi konular hakkında özgürce ve açıkça konuşulmasına izin verilen bir alan bulunduğunu aktaran Clare, mesele Filistin olduğunda bu durumun tam tersinin yaşandığını anlattı.

Google, Nimbus Projesi anlaşmasını protesto eden 28 çalışanını, şirket tarafından yürütülen soruşturma sonucu "diğer çalışanların tesislere erişimlerini ve çalışmalarını fiziksel olarak engelledikleri" gerekçesiyle 18 Nisan'da işten çıkarmıştı.

Nimbus Projesi

Nimbus Projesi, veri depolaması, toplaması, analizi, veri üzerinden motif ve özellik tanımlaması ve bu toplanan bilgilerle olası veri ve motif tahmini yapılmasını sağlayan bir bulut (Cloud) ve makine öğrenimi sisteminden oluşuyor.

Projenin sözleşmesi, Nisan 2021'de İsrail ile Google ve Amazon şirketleri arasında imzalandı.

İsrail Maliye Bakanlığı, 21 Nisan 2021'de anlaşmaya ilişkin açıklamasında, İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla kendi yerel bulut depolama sunucu merkezlerini kurmasını sağlayacak devasa bir devlet ihalesi olan Nimbus Projesi'ni, Google ve Amazon'un kazandığını duyurdu.

Söz konusu sistem, İsrail ve ordusunun sağladığı tüm veri tabanları, kaynakları, hatta sokak ve dron kameraları gibi canlı gözlem kaynaklarındaki tüm verileri kendinde toplayabilme özelliğine sahip.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Google, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google Çalışanlarından Nimbus Projesi Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:40 THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:00:17. #1.11#
SON DAKİKA: Google Çalışanlarından Nimbus Projesi Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.