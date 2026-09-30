Google ve Micro1, iflas eden Spirit Airlines'ın 97,5 milyon yolcu kaydına talip oldu - Son Dakika
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Google ve Micro1, iflas eden Spirit Airlines'ın 97,5 milyon yolcu kaydına talip oldu

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İflas başvurusunda bulunan Spirit Airlines'ın 1992'den bu yana topladığı 97,5 milyon yolcu kaydı için Google 10 milyon, Micro1 12,5 milyon dolarlık teklif verdi. Tedarikçiler ve çalışanlar verilerin sızmasından endişe ederken, mahkemenin bugün satışı karara bağlaması bekleniyor.

Yapay zeka şirketlerinin modellerini eğitmek amacıyla iflas eden firmaların büyük veri paketlerine yönelmesi, küresel teknoloji pazarında yeni bir ticari yarış ve veri güvenliği krizi başlattı.

ABD'li teknoloji şirketi Google ve yapay zeka girişimi Micro1, iflas başvurusunda bulunan ABD'li hava yolu şirketi Spirit Airlines'ın dahili iletişim ve yolcu verilerini satın almak için milyonlarca dolarlık teklif verdi.

Tedarikçiler ve çalışanlar ise hassas bilgilerin sızmasından endişe ediyor. Google, veri paketi için 10 milyon dolar, Micro1 ise 12,5 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu açıkladı.

Finansal darboğazdaki Spirit Airlines, 25 Eylül'de 27 adet yaşlı Airbus uçağını 668 milyon dolara satmıştı.

97 milyondan fazla yolcu kaydı satış listesinde

New York İflas Mahkemesi'ndeki dava dosyalarına göre, 1992 yılından bu yana toplanan 97,5 milyon yolcu kaydı satış listesinde yer alıyor. Veri tabanında 13,7 milyon aktif e-posta adresi, sadakat programı bilgileri ve ortak şirketlerin verileri bulunuyor.

Ayrıca 175 binden fazla personele ait özlük dosyaları ile e-posta ve Microsoft Teams gibi dahili iletişim kanallarından çekilen 1,5 milyon iç yazışma da pakete dahil edilmiş durumda. Bugün yapılması beklenen duruşmada mahkemenin satışı karara bağlayacağı öngörülüyor.

Hukuk uzmanları, iflas başvurusunda bulunan şirketlerin verilerini yapay zeka şirketlerine satmanın küresel bir iş modeline dönüştüğünü belirterek, finansal veriler gibi ticari bilgilerin veri koruma yasaları kapsamında olmadığını, bu nedenle sürecin tamamen sözleşmelere bağlı yürüdüğünü ifade ediyor.

Kaynak: AA
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