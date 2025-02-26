Grand Kartal Oteli Yangını Araştırma Komisyonu... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: "Çok Ağır Kusurlar, İhmaller Var"

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(TBMM) - Bolu Kartalkaya Otel Yangını Komisyonu toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan sunum yaptı. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un komisyona katılmamasına tepki gösteren CHP milletvekilleri salonu terketti. CHP'den sonra İYİ Parti, Yeni Yol ve DEM Parti milletvekili de salondan ayrıldı. Bakan Yardımcısı Alpaslan, yangın anına kadar kadar 4 bin 380 tesisin kapatıldığını, yangından sonra ise mevcut tesislerde kayıt dışı çalışan ve yangın yeterliliği bulunmayan bin 800 turizm tesisinin kapatıldığı, 6 bin 200 turizm tesisinin ise çalışmadan men edildiğini belirtti. Alpaslan, "Otelin kendisi içerisinde de hem yangın anına kadar hem de yangın anında yaşanan birçok ihmaller var. Çok ağır kusurlar, ihmaller var. Bunlar da başsavcılığın bilirkişi raporları yayınlandığında ortaya konacak" dedi.

"Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu", AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Başkanlığı'nda toplantı.

"Muhalefet milletvekillerinin komisyonu terk etmesini doğru bulmuyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy komisyona gelmedi. CHP, DEVA Partisi, İYİ Parti ve DEM Partili komisyon üyeleri, Bakan Ersoy komisyona katılmadığı için salonu terk etti. Milletvekillerinin komisyonu terk etmesine tepki gösteren Komisyon Başkanı Selami Altınok "Can kayıpları yaşayan ailelerin maneviyatına zarar verecek bir durum. Komisyonu muhalefet milletvekillerinin terk etmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı. Muhalefet milletvekillerinin komisyondan ayrılmasından sonra DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü de usül konuşmalarının ardından komisyon salonundan ayrıldı.

Komisyonda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan sunum yaptı. Bakanlığın verdiği Turizm İşletme Belgesi hakkında bilgi veren Alpaslan, belgenin, tesisin teknik yeterliliğine ilişkin bir belge olmadığını, "kalite" belgesi niteliğinde olduğunu ve tek başına bir otelin açılıp, işletilmesi için yeterli olmadığını söyledi. Alpaslan, işyeri çalışma ruhsatının alınması için yapı kullanma izin belgesi, yangın yeterlilik belgesi, tapu örneği, kiralıksa kira sözleşmesi, sicil tasdiknamesi, mesleki faaliyet belgesi gibi kriterlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce ilgili idarelerce kontrol edilmesinin zorunlu olduğunu anlattı.

"Yangın yeterlilik belgesini Bolu Belediyesi verdi"

Alpaslan, "Yangın yeterlilik belgesini Bolu Belediyesi vermiştir. İşyeri çalışma ruhsatını ise Bolu İl Özel İdaresi vermiştir. Bir tesisin konaklama tesisi olup olmayacağına işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idare karar verir. Bakanlığımız tarafından sadece konaklama tesisin türü ve sınıfı belirlenir. Bir otelin uymak zorunda olduğu imar mevzuatı, çevre mevzuatı, yangından korunma mevzuatı, vergi mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği gibi çok sayıda mevzuat bulunmaktadır. Bu mevzuatlarda yer alan kurallara uyulup uyulmayacağının ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından denetlenir" diye konuştu.

"Yangından sonra yangın yeterliliği bulunmayan bin 800 tesis kapatıldı"

Otel denetimlerini valilikler üzerinden yerel yönetimleri uyararak gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatan Alpaslan, yangın anına kadar kadar 4 bin 380 tesisin kapatıldığını, yangından sonra ise mevcut tesislerde kayıt dışı çalışan ve yangın yeterliliği bulunmayan bin 800 turizm tesisinin kapatıldığı, 6 bin 200 turizm tesisinin ise çalışmadan men edildiğini, 21 Ocak 2025 tarihinden itibaren yapılan denetimlerde ise 1 ayda kapatılan tesis sayısının bin 827 olduğu bilgisini paylaştı.

Grand Otel, 2008-2024 yılları arasında 9 defa denetlenmiş

Alpaslan sunumunda, otelin dokuz defa denetlendiğini, ilk denetimin 20 Aralık 2008 yılında, son denetimin ise 16 Aralık 2024 yılında telesiyejde yaşanan bir sorundan dolayı şikayet üzerine yapıldığını anlattı. Otele beş defa uyarı, iki defa ise para cezası verdiklerini söyleyen Alpaslan, "Bolu Belediyesi'nin denetimi sonrasında eksikliklerin giderilmesi için süre verilmişti. Bu tesis eksiklikleri gidermek yerine, talebini geri çekmiş ve işlem kalmıştır. Denetimle ilgili tesis ettiğimiz tüm hususları gerekli işlemlerin yapılması için bildiriyoruz" diye konuştu.

"Başsavcılığın bilirkişi raporu, ihmalleri ortaya koyacak"

Alpaslan, Kartalkaya'daki yangına benzer bir olayın yaşanmaması için işyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliğinin ruhsata tabi her ilave yapılaşma ve tadilatta yenilenmesi gerektiğini ve bu yenilemenin dört yılda bir yapılması gerektiğini söyledi. Alpaslan, binaların yangınlardan korunmasına ilişkin yönetmeliğe dair ise itfaiye uygunluk belgesinin her ilave yapılaşma ve tadilatta yenilenmesini, bunun en az yılda iki kez yapılması gerektiği belirtti. Alpaslan, sunumunun devamında şunları kaydetti:

" Türkiye'nin turizmdeki kapasitesini artırmak adına kayıt dışı faaliyette bulunan veya nitelikli tesislerimizin turizme zarar vermemesi adına bunların denetimlerini ve kapatılmasıyla ilgili işlemleri yürüttük. Denetlemeler sonrasında kısa zamanda Türkiye'de 8 binin üzerinde tesisin faaliyette bulunamayacağı durumuna geldi. 20 binin üzerindeki tesisin de incelendiğini, birçok eksikliğinin olduğunu, bunların da güncellemelerden sonra sayıların daha da aza düşeceği görülmekte. Biz de bu çalışmaları bakanlık olarak yürütmekteyiz. Bizim yangın olayından çıkaracağımız en önemli derslerden bir tanesi, söz konusu idarelerin ki yetkili idareler tarafından bu denetimlerin yapılması lazım. Bu denetimlerin mutlaka ama mutlaka belli periyotlara bağlanması, bununla ilgili verilen belgelerin belli zamana bağlanması lazım. Grand Kartalkaya Oteli yangınına baktığımız zaman denetimin ve belgelendirmenin yanında maalesef otelin kendisi içerisinde de hem yangın anına kadar hem de yangın anında yaşanan birçok ihmaller var. Çok ağır kusurlar, ihmaller var. Bunlar da başsavcılığın bilirkişi raporları yayınlandığında ortaya konacak. Rapor yayınlanmadan bunları ifade etmem doğru olmaz ama burada işletmenin de gerekli denetimlerin yanında ağır kusurları var."