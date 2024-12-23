Guatemala'da Çocuk Kurtarma Krizi - Son Dakika
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Guatemala'da Çocuk Kurtarma Krizi

Lev Tahor tarikatından kurtarılan 160 çocuk için yakınları merkezde baskın düzenledi.

23.12.2024 17:17
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Guatemala'da polisin, Yahudi tarikatı Lev Tahor'un kötü muamelelerine maruz kaldıkları şüphesiyle kurtardığı 160 çocuğun tutulduğu bakım merkezine yakınları tarafından baskın düzenlendi.

BBC'nin haberine göre, cinsel istismar gibi kötü muamelelere maruz kaldıkları şüphesiyle devlet korumasına alınan 160 çocuğun yakınları, çocukların tutulduğu merkezin dışında toplanarak geri dönmeleri için çağrıda bulundu.

Guatemala Başsavcılığı, dışarıda toplanan yaklaşık 100 kişinin bakım merkezinin kapısını zorlayarak açtıklarını ve tutulan çocukları kaçırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kargaşa sırasında polisle arbede yaşandığını belirten yetkililer, çocukların koruma altına alındığını ve güvenli yere nakledildiklerini bildirdi.

Guatemala Yahudi Cemaati, konuya ilişkin yayımladığı bildiride, tarikatın cemaatle ilişkisinin bulunmadığını açıklayarak, gerekli soruşturmaları yürüten Guatemala makamlarına desteklerini ifade etti.

Yetkililer, Guatemala'da faaliyet gösteren Yahudi tarikatı Lev Tahor'un kullandığı çiftliğe baskın yaparak cinsel istismar gibi kötü muameleye maruz kaldıkları şüphesiyle 160 çocuğu kurtarmış ve devlet koruması altına almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Guatemala, Politika, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Son Dakika

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