Giresun'un Güce ilçesinde "Cami-Genç Buluşması" programı gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce değerler eğitimi kapsamında çocuk ve gençler, Merkez Camisi'nde bir araya geldi.
Müezzin Veysel Yavuz, gençlerin ve çocukların hayatlarının bu döneminde camilere olan bağlılığının artmasının son derece önemli olduğunu belirtti
Çeşitli konularda bilgilendirilen katılımcılara ikramda bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Güce'de Cami-Genç Buluşması Düzenlendi - Son Dakika
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