Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin İkinci Olağan Toplantısı için gittiği Pakistan'da, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.