Gülizar Biçer Karaca'dan Amasra Maden Faciası Davasında Çıkan Karara Tepki: "Bugün Verilen Cezalar Nedeniyle Adalet Göçük Altında Kalmıştır"

(BARTIN) - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Amasra maden faciası davasında çıkan karara ilişkin, "Bugün verilen cezalar nedeniyle adalet göçük altında kalmıştır. Bartınlı Adalet Bakanı da bugün taşıdığı unvanın altında kalmıştır. Bütün ailelerin bugün yürekleri bir kez daha yandı. Katiller gereken cezayı almadı, vicdanlarda adalet tecelli etmedi" dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve çok sayıda avukat ile madende hayatını kaybedenlerin aileleri, bugünkü duruşmanın ardından Bartın Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Karaca, şunları kaydetti:

"Facia gerçekleştiğinde de buradaydık. O gün başsağlığı dilemiştik ama bugün yerine gelmeyen, can çekişen adaletin katledildiğini gördüğüm için adalet için de başsağlığı diliyorum. Olası kast ne demek? Sonucun ölüm olacağını öngören, rant için, 'tedbir almayalım, olursa olsun' rahatlığı içerisinde ölüme sebebiyet verenlere verilen cezadır. Bilinçli taksir ise sonucun gerçekleşmeyeceğini düşünerek tedbir almamaktır. Ancak Amasra'da ifadelere bakınca burada facianın yaşanacağı biliniyor. Tedbir çağrıları var ama hiçbiri dinlenmiyor. Bu tam da olası kasttır. Bugün verilen cezalar nedeniyle adalet göçük altında kalmıştır. Bartınlı Adalet Bakanı da bugün taşıdığı unvanın altında kalmıştır. Bütün ailelerin bugün yürekleri bir kez daha yandı. Katiller gereken cezayı almadı, vicdanlarda adalet tecelli etmedi. Mücadele elbette devam edecek, katiller hak ettiği cezayı alacaklar. Sorumluluklarını yerine getirmeyenler, işçileri susturmaya kalkanlar, kamu raporlarında bile kusurlu oldukları ortadayken daha mahkeme yüzü görmeyenler de gereken cezayı alacak."

Bankoğlu: "Utanmasalar hayatını kaybeden madencilere de ceza verecekler"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da şunları söyledi:

"Burada adalet, sadece tabelada yazıyor. Adalet saraylarının betondan ibaret olduğunu bir kez daha gördük. Utanmasalar hayatını kaybeden madencilere de ceza verecekler. Zaten soruşturma başladığında utanmadan şehit madencilere suç atmışlardı. Türkiye Taşkömürü Kurumu, Bakanlıklar sorumlular yargılanmasın diye elinden geleni yaptı. Adalet kurumunun başındaki şahıs ise bugün adaleti göçük altında bırakmıştır. Adalet Bakanı sana sesleniyorum. Sen Bartın için bir utanç kaynağısın. Ailelerin gözüne bakamayacağınız için 2,5 yıldır duruşmalara bir kez bile gelmediniz. Bakanlarınız bu davadaki asıl sorumluların yargılanmasına dahi izin vermedi. Önce TTK Müdürü için, genel müdür yardımcıları için soruşturma izni vermediniz. Bakanlığın denetleme yetkisi olmasına rağmen oradaki sorumluları da yargıdan kaçırdınız. Bugün verilen karar tamamen siyasi bir karardır.

"Bu karar siyasidir"

43 madenci hayatını kaybetti, en yüksek ceza 16 yıl verildi. Hayatını kaybeden madenci başına 4 ay yatacaklar. İnfaz indirimi, denetimli serbestlik derken daha da az yatacaklar. Adalet mücadelesi sürecek ama bu karar siyasidir. Bu siyasi kararı verenler, maden faciasının hesabı mahşere kalmayacak. Bugün adliyeden çıkmadı ama adalet mücadelesi devam edecek. Siyasi sorumlular, kendimizi kurtardık demeyin. TTK müdürü, yardımcıları, Bakanlık yetkilileri, dönemin Enerji ve Çalışma Bakanı hepiniz sorumlusunuz. Bunun hesabını önce yargı önünde, ardından halkın önünde siyaseten hesap vereceksiniz. Madenci ailelerimiz çok üzgün ama en çok da öfkeliler. Hepimiz öfkeliyiz. Hep birlikte kaç yıl sürerse sürsün, bu davanın takipçisi olacağız. Yargıda cübbelerin önünün iliklenmediği günler gelecek. Saray rejiminin yargı kumpaslarına boyun eğmeyeceğiz. Hak hukuk adalet bu ülkeye elbet bir gün gelecek."

Faciada yaralı kurtulan madenci: "En fazla ceza alan göz açıp kapatıncaya kadar yatıp çıkacak"

Faciada yaralı kurtulan madenci ise "Bartın Adliyesinden adalet yazısını kaldırın artık. Benim burada 43 arkadaşım işyerinde öldü. İsimleri burada yazıyor ama ben göremiyorum. Çünkü 1 metre önümü göremiyorum. En fazla ceza alan göz açıp kapatıncaya kadar yatıp çıkacak. 43 arkadaşımın annesi babası eşi kardeşleri var. Ne olacak bu ailelerin hali? Çocuklar daha baba diyemeden kardeşlerim öldü. Adalet yok bu memlekette, hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun" diye konuştu.

Bartın Adliyesi'nde duruşma önce Bartın Emek ve Demokrasi Platformu adına Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Türkiye Barolar Birliği adına TBB Başkanı Erinç Sağkan da konuşmalarında adalet vurgusu yaptı. Duruşma sonrası adliye önünde aileler "adalet de toprak altında kaldı" diyerek tepkilerini dile getirdiler.