Gümrük Memuruna Saldırı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı'nda görev yapan bir gümrük muhafaza memuruna saldırı düzenlendiğini ve yaralı memurun Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı, gümrük muhafaza memuruna yönelik yapılan eylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Mayıs 2025 tarihinde Esendere Gümrük Kapımızda görevini icra ederken hain bir saldırıya uğrayan Gümrük Muhafaza memurumuza yönelik menfur eylemi Ticaret Bakanlığı olarak en güçlü şekilde kınıyoruz. Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren mesai arkadaşımıza acil şifalar diliyor, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla yürüten Gümrük Muhafaza personelimizin her zaman yanında olmaya devam edecek; saldırının failleri hakkında hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."