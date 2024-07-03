Gümüşhacıköy'de motosiklet denetimi: 16 sürücüye 179 bin lira ceza - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de motosiklet denetimi: 16 sürücüye 179 bin lira ceza

Gümüşhacıköy\'de motosiklet denetimi: 16 sürücüye 179 bin lira ceza

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Gürültü çıkaran, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan, kask takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 19 motosiklet sürücüsü kontrol edildi ve 16 sürücüye toplam 179 bin lira ceza kesildi. 4 motosiklet ise trafikten men edildi. Trafik ekipleri, sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında bilgilendirme yaparak denetimlerini sürdürecek.

03.07.2024 15:27
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan, kask takmayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde 19 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 16 motosiklet sürücüsüne toplam 179 bin lira cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, 4 motosikleti ise trafikten men etti.

Sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında da bilgilendirmede bulunan trafik ekiplerinin denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy'de motosiklet denetimi: 16 sürücüye 179 bin lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhacıköy'de motosiklet denetimi: 16 sürücüye 179 bin lira ceza - Son Dakika
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