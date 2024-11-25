Gümüşhane'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürerken vatandaşlar tedbirli olmaya davet edildi.

25.11.2024 15:16
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Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı nedeniyle don ve buzlanmalara karşı vatandaşlardan tedbirli olması istendi.

Kara yollarında meydana gelebilecek aksaklıklara karşı Karayolları Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığına işaret edilen açıklamada, kent merkezinde kapalı yol ve su kesintisi yaşanmadığı, yol temizleme çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gümüşhane- Bayburt kara yolu Vauk Geçidi kontrollü olarak ulaşıma açıktır. Kırıklı Köyü-Köse kara yolu Köse Dağı mevkisinde yol açık. Gümüşhane-Arsin- Trabzon kara yolu Kostan Dağı Geçidi ulaşıma kapalıdır. Torul- Şiran kara yolu Tersun Geçidi kontrollü olarak ulaşıma açıktır. İl Merkez- Kelkit kara yolu Pekün Dağı Geçidi kontrollü olarak ulaşıma açıktır. Gümüşhane- Erzincan kara yolu (Ahmediye/Pöske Geçidi) ulaşıma kapalıdır. Gümüşhane-Trabzon kara yolu (Zigana Tüneli/Eski Zigana Yolu Geçidi) ulaşıma açıktır. Köse-İl Merkez (Köse Dağı Geçidi) ulaşıma açıktır. Köse-Bayburt kara yolu ulaşıma açıktır. Gümüşhane/Kürtün-Giresun/ Doğankent kara yolu ulaşıma açıktır. Gümüşhane/Şiran-Giresun/ Alucra kara yolu ulaşıma açıktır. Kelkit-Şiran kara yolu (Çilhoroz Geçidi) ulaşıma açıktır."

Karayolları 101. Şube Şefliği ve Erzincan 164. Şube Şefliği tarafından yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam edildiği bildirilen açıklamada, kar nedeniyle 273 köyün yolunun ulaşıma kapalı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, dün mahsur kalan 102 vatandaşa ulaşıldığı, jandarma karakollarında 23 yetişkin, 4 çocuk olmak üzere toplam 27 kişiye iaşe ve konaklama yardımı yapıldığı belirtilerek, Kelkit ilçesi Pekün Dağı mevkisinde dün 17.30 sularında 3 tırın mahsur kaldığı ve gıda talepleri olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Kelkit İlçe Özel İdaresi ve Kızılay ekipleri yönlendirilerek gerekli çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Dün akşam Kızılay Gümüşhane Şubesi tarafından hazırlanan 100 kişilik kumanyanın AFAD ekiplerince Kırıklı köyünden başlayarak Pekün Dağı ve Kelkit Pöske Dağı Yeniyol Jandarma Karakolu mevkisine kadar güzergah üzerinde mahsur kalan kişilere dağıtıldığına işaret edilen açıklamada, "Pöske Dağı Ahmediye mevkisinde mahsur kalan 2 sivil araç, 5 kişi Kelkit İlçe Jandarma ve Kelkit İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarılmış, Erzincan'a teslim edilmiştir. Kelkit Yeniyol Jandarma Karakolu önünde bekleyen 6 tır ve 3 binek araç sabaha kadar karakol önünde bekletilmiş, 20 vatandaşımız karakolda misafir edilerek AFAD ve Kızılay tarafından sağlanan kumanyalar ikram edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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